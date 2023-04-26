بشقٍّ طوله 8 سم.. أطباء إسبان ينجحون لأول مرة في زراعة رئة بتقنية رائدة

وتتطلب الأساليب القديمة لزراعة الرئة إحداث شق بطول ثلاثين سنتيمترًا، وقص بعض الأضلاع في القفص الصدري؛ وهو ما قد يرفع خطر الآثار الجانبية الطارئة خلال العمل الجراحي، لكن هذه العملية بمساعدة أذرع الروبوت دافنشي كانت أقل ألمًا بالنسبة للمريض، وأكثر دقة للجراحين.