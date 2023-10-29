وفاة ماثيو بيري نجم مسلسل friends في حمام منزله

أعلنت صحيفة لوس أنجليس تايمز وموقع تي.إم.زد المتخصص في أخبار المشاهير، العثور على الممثل ماثيو بيري، الذي اشتُهر بدوره في مسلسل الأصدقاء الكوميدي التلفزيوني الأمريكي الشهير في التسعينيات، ميتًا عن 54 عامًا في حوض استحمام ساخن في منزل بمنطقة لوس انجليس.