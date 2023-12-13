بـ"طفاية حريق" في البرلمان.. شاهد كيف أثار نائب بولندي غضب "إسرائيل" وتنديد أمريكا

كما "أدان" سفير الولايات المتحدة لدى بولندا، مارك بريجنسكي، الهجوم، وقال على ذات المنصة الاجتماعية: "لقد شهدت بولندا فظائع المحرقة، وهذا العمل المثير للاشمئزاز من الكراهية يذكّرنا جميعًا لماذا يجب علينا أن نبقى يقظين ونحارب معاداة السامية في كل دقيقة من كل يوم".