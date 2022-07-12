شاهد مستقبل الشمس في صورتَيْن: لقطتان لـ"سديم الحلقة الجنوبي" تكشفان كيف ستموت

وموت الشمس قدَّره العلماء بعد نحو 10 مليارات سنة، وحينها ستبتلع كوكب الأرض الذي نعيش عليه، ولكن يعتقد العلماء أن البشر لن يشهدوا تلك الأحداث؛ إذ يعتقد العلماء أن البشرية لا يتبقى لها سوى مليار سنة فقط ما لم يكتشف كوكب جديد للحياة؛ وذلك لأن سطوع الشمس يزداد بنسبة 10% تقريبًا كل مليار سنة، أي إن بعد مليار سنة لن يكون كوكب الأرض صالحًا للحياة.