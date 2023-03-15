بعد بتر قرنيْه.. بالفيديو: وفاة المعمر اليمني "ذي القرنين" عن 140 عامًا

توفي المعمر اليمني علي عنتر، الملقب بـ"ذي القرنين"، المنتمي لمحافظة الجوف، شرق العاصمة صنعاء، عن عمر بلغ 140 عامًا، بعد بتر قرنيْه -اللذيْن نَبَتا في مقدمة رأسه- عن طريق الكي بالنار ودون جراحة طبية (كما ظهر في أحد مقاطع الفيديو)، من قِبَل أقارب له، دون إدراك لما قد يترتب على ذلك من مخاطر وأضرار على صحة الرجل العجوز الذي فارق الحياة بعد بتر قرنيْه بثلاثة أيام.