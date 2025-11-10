دراسة صادمة: أمراض الكلى أصبحت من بين أكثر عشرة أسباب للوفاة عالمياً

ووفقاً لتقرير على موقع "ميديكال إكسبريس"، أشارت الدراسة إلى ارتفاع أعداد المصابين بقصور في وظائف الكلى عالميا، من 378 مليون شخص مصاب بهذا المرض عام 1990 ، إلى 788 مليون شخص عام 2023، مما يجعله لأول مرة من بين الأسباب العشرة الأولى للوفاة في العالم.