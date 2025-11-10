دراسة صادمة: أمراض الكلى أصبحت من بين أكثر عشرة أسباب للوفاة عالمياً

كشفت دراسة أجراها باحثون من جامعة نيويورك، وجامعة غلاسكو، ومعهد القياسات الصحية والتقييم (IHME) بجامعة واشنطن ، أرتفاع معدلات الإصابة بقصور وظائف الكلى على مستوى العالم.
ووفقاً لتقرير على موقع "ميديكال إكسبريس"، أشارت الدراسة إلى ارتفاع أعداد المصابين بقصور في وظائف الكلى عالميا، من 378 مليون شخص مصاب بهذا المرض عام 1990 ، إلى 788 مليون شخص عام 2023، مما يجعله لأول مرة من بين الأسباب العشرة الأولى للوفاة في العالم.
وتوصّل كوريش وزملاؤه إلى هذه النتائج من خلال تحليل البيانات التي جُمعت ضمن التقرير الأخير لمشروع العبء العالمي للأمراض (Global Burden of Disease)، الذي تشرف عليه منظمة الصحة العالمية
وحلل الباحثون 2.230 دراسة وقواعد بيانات وطنية؛ تم جمعها ضمن التقرير الأخير لمشروع العبء العالمي للأمراض (Global Burden of Disease)، الذي تشرف عليه منظمة الصحة العالمية، وغطّت النتائج تراكم عبء المرض على حكومات الدول بين 1990 و2023، مع مراعاة تغيّر بنية الأعمار وتأثيره على معدلات الوفاة والإعاقات.
العوامل والأثر الصحي
وجدت الدراسة أن أهم عوامل الخطر هي ارتفاع السكر في الدم، ارتفاع ضغط الدم وارتفاع مؤشر كتلة الجسم، وأن ضعف الكلى ساهم بنحو 11–12% من وفيات أمراض القلب والأوعية الدموية عالمياً، كما صنّفت الحالة في 2023 في المركز الثاني عشر لأسباب تدهور جودة الحياة بسبب الإعاقة.
وقال جوزيف كروش من جامعة نيويورك: "عملنا يظهر أن مرض الكلى المزمن شائع، ومميت، ويتجه للتفاقم كمشكلة صحية عامة».
واستند البروفيسور باتريك مارك بالأرقام المتصاعدة للإصابة بالمرض، وقال : «يجب أن تكون الأرقام المتصاعدة دعوة للاستيقاظ للحكومات ونظم الصحة".
الوقاية والتوصيات السريعة
وتتركز الوقاية في: ضبط سكر الدم، مراقبة ضغط الدم، الإقلاع عن التدخين، تقليل الصوديوم، والفحص الدوري للكلى.