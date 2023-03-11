صدمة كبرى مغلفة بالغموض.. أمّ تشنق طفلَيْها في بريطانيا ثم تنتحر!

وقال جار آخر: إن المرأة الراحلة جاءت إلى الحي قبل نحو 5 سنوات، لكن يبدو أنها لم تندمج فيه جيدًا؛ لأنها كانت تردّ على السلام باقتضاب، فلا تزيد كلمة واحدة مع من يحادثها.