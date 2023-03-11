حزام النار يضرب في إندونيسيا.. شاهد ما فعله بركان على ارتفاع 7 كم في السماء

وقال البيان: إنه تمّ تحذير السكّان في المنطقة القريبة من البركان بضرورة وقْف أي أنشطة في مناطق الخطر، التي يتراوح نصف قطرها بين 3 و7 كيلومترات حول فوهة البركان.