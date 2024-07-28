جذور متمسكة بالأرض وأغصان ميتة.. شاهد نظرية "الأشجار تموت واقفة" حقيقة ثابتة في المغرب

تشكّل الشجرة الميتة في المغرب تحديًا صارخًا للطبيعة، فرغم انتهاء دورة حياتها منذ أكثر من 15 عامًا، إلا أنها لا تزال شامخة واقفة بكل كبرياء، مما جعلها مزارًا سياحيًا فريدًا يقصده السياح من كل أرجاء العالم.