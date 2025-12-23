"الإنفلونزا الخارقة" تنتشر عالميًا وتثير قلقًا طبيًا من ضغط المستشفيات ومضاعفات خطيرة

وفي أوروبا، أعلنت هيئة الخدمات الصحية البريطانية استعدادها لموسم شتوي هو الأشد على الإطلاق، في ظل تزايد الإقبال على العيادات والطوارئ. كما سجلت فرنسا ارتفاعًا كبيرًا في الحالات بجميع الفئات العمرية، بينما تضاعفت حالات الدخول للمستشفيات في إسبانيا خلال أسبوع، وشهدت رومانيا والمجر موجات حادة من الانتشار.