فيديو صادم من الأردن.. شاهد ما حدث عندما فقد سائق السيطرة على سيارته

وحسب صحيفة "الدستور" الأردنية، فقد سائق السيطرة على مركبته في شارع مكة المكرمة، حيث اقتحم الجزيرة التي تفصل الشارع الرئيس عن شارع الخدمات أمام أحد المطاعم بحي معصوم الحيوي.