فيديو صادم من الأردن.. شاهد ما حدث عندما فقد سائق السيطرة على سيارته
أصيب عدد من الأشخاص بحادث دهس على أحد طرق حي معصوم في محافظة الزرقاء بالأردن، بعدما فقد سائق مركبة السيطرة.
وحسب صحيفة "الدستور" الأردنية، فقد سائق السيطرة على مركبته في شارع مكة المكرمة، حيث اقتحم الجزيرة التي تفصل الشارع الرئيس عن شارع الخدمات أمام أحد المطاعم بحي معصوم الحيوي.
ويظهر الفيديو الصادم لحظة اصطدام سيارة سوداء بمؤخرة شاحنة صغيرة بيضاء، كان يقف خلفها ثلاثة أشخاص، وبسرعة تجمع عدد من المارة، ودفعوا الشاحنة للإمام لإنقاذ من حوصروا بينها وبين السيارة.
ولم تكشف الصحيفة عن عدد الإصابات ومدى إصابتهم.
وحذر مسؤول في قسم سير الزرقاء من السرعة الزائدة وحاصة داخل المدن والأحياء.
وبيّن أن السرعة من أبرز المسببات الرئيسية لحوادث السير في الزرقاء.
وأشار إلى أنه كلما زادت سرعة المركبة انخفضت السيطرة عليها، وارتفعت نسبة تعرضها لحوادث مرورية، وارتفاع نسبة تسجيل الإصابات جراء الحادث.