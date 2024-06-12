ارتفاع حصيلة وفيات حريق المنقف في الكويت إلى 48 وفاة

وقال الشيخ "فهد"، وهو أيضًا وزير الداخلية والدفاع: "مع الأسف طمع أصحاب العقارات هو اللي يؤدي إلى ها الأمور هاذي. وأنا ها الحين بكلم مدير البلدية.. من الحين أنا أتكلم حق أصحاب العقارات كلها.. من باكر أي مخالفة عقارية راح تنزال باكر الصبح.. يعني راح يزيلها صاحب العقار من نفسه أو أعطي تعليمات للبلدية من باكر يزيلوها".