ارتفاع حصيلة وفيات حريق المنقف في الكويت إلى 48 وفاة

ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن حادث حريق المنقف الذي وقع في الكويت إلى 48 حالة وفاة.
وكانت قد قررت وزيرة الأشغال العامة في الكويت الدكتورة نورة المشعان وقف جميع قياديي فرع بلدي الأحمدي عن العمل؛ بسبب حريق المنقف وإحالتهم للتحقيق.
وقال الشيخ فهد يوسف سعود الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي خلال تفقّده موقع الحريق: إن حريقًا اندلع في مبنى يسكن فيه عمال في مدينة المنقف جنوب الكويت في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، ما أدى إلى مقتل 41 على الأقل.
واتهم نائب رئيس الوزراء أصحاب العقارات بارتكاب مخالفات والجشع، قائلًا إن تلك العوامل أسهمت في اندلاع الحريق.
وقال الشيخ "فهد"، وهو أيضًا وزير الداخلية والدفاع: "مع الأسف طمع أصحاب العقارات هو اللي يؤدي إلى ها الأمور هاذي. وأنا ها الحين بكلم مدير البلدية.. من الحين أنا أتكلم حق أصحاب العقارات كلها.. من باكر أي مخالفة عقارية راح تنزال باكر الصبح.. يعني راح يزيلها صاحب العقار من نفسه أو أعطي تعليمات للبلدية من باكر يزيلوها".
وتابع قائلًا: "مع الأسف كان فيه إهمال من تجار العقارات علشان يعملون مخالفات، وهذه نتيجة المخالفات اليوم 41 واحد متوفى سبب شنو؟ السبب تجار العقارات مع الأسف".