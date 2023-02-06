أردوغان: ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 912 قتيلاً

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب جنوب البلاد إلى 912 قتيلاً وأكثر من 5 آلاف مصاب وأنهار على إثره 2818 مبنى، مشيراً إلى أن الزلزال يعد أسوأ كارثة بالبلاد منذ عام 1939.