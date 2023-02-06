محطات

أردوغان: ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 912 قتيلاً

اعتبره أسوأ كارثة تحل بالبلاد منذ عام 1939
رئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان
رئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان
واس
واس

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب جنوب البلاد إلى 912 قتيلاً وأكثر من 5 آلاف مصاب وأنهار على إثره 2818 مبنى، مشيراً إلى أن الزلزال يعد أسوأ كارثة بالبلاد منذ عام 1939.

وقال أردوغان، في مؤتمر صحفي: "الزلزال خلف خسائر كبيرة واستنفرنا كل الوسائل لتجاوز آثاره".

وأشار إلى أنه "تم إنقاذ 2470 شخصاً من تحت الأنقاض التي خلفها الزلزال".

وأضاف: أن 45 دولة عرضت المساعدة في جهود الإنقاذ والبحث عن الضحايا، ووفق الإحصاءات الأخيرة بلغت قوة الزلزال 7.7 درجات على مقياس ريختر".

أردوغان
زلزال تركيا

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org