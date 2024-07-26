قتل 4 أشخاص في أمريكا.. مرض خطير ينتشر بين الفئران ويؤدي لوفاة البشر!

ونقلت وسائل إعلام غربية في تقارير عن السلطات الصحية الأمريكية قولها، إنه من بداية يناير إلى بداية يوليو من هذا العام 2024، تم تأكيد سبع حالات من متلازمة الرئة الفيروسية "هانتا" في ولاية أريزونا، ثلاثة منها أدت إلى الوفاة، وبالإضافة إلى ذلك، كانت هناك حالتان من فيروس "هانتا" في كاليفورنيا ووفاة واحدة، وفق ما نقلت "العربية.نت".