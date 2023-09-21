انهارت على المسرح.. فيديو اللحظات الأخيرة في حياة رئيسة جامعة أمريكية

في واقعة وُصفت بـ"المأساوية"، توفيت القائمة بأعمال رئيس جامعة تمبل بمدينة فيلادلفيا في ولاية بنسلفانيا الأمريكية؛ وذلك عقب انهيارها على منصة مسرح الحرم الجامعي خلال حفل تأبين؛ وفقًا لما ذكرته صحيفة "واشنطن بوست".
وأوضح الموقع الإلكتروني للجامعة، أن جوان إيبس (72 عامًا)، توفيت في الساعة 3:15 عصرًا بالتوقيت المحلي من يوم الثلاثاء، خلال حضورها حفل تأبين المؤرخ وأمين مجموعة التحف الأمريكية الإفريقية، شارلز إل. بلوكسون، الذي فارق الحياة في يونيو الماضي عن عمر ناهز 86 عامًا.
وحسب موقع "الحرة"، قال مسؤولو الجامعة في مؤتمر صحفي بعد ظهر الثلاثاء: إن إيبس "عانت من نوبة مفاجئة" في حفل التأبين، بوجود عدد من أفراد عائلتها.
وقال دانيال ديل بورتال، وهو طبيب ومسؤول بارز في النظام الصحي بجامعة تمبل: "استمرت جهود الإنعاش في المستشفى؛ لكنها للأسف لم تنجح".
من جانبها، أوضحت المتحدثة باسم الجامعة، ديردري تشايلدريس، لصحيفة "واشنطن بوست"، أن "إيبس كانت تجلس على خشبة المسرح أثناء غناء الجوقة خلفها، قبل أن تنهار بشكل مفاجئ".
وفي نفس السياق، قال نائب الرئيس الأول والمدير التنفيذي للعمليات في الجامعة، كين كايزر: إن "الجامعة لم تكن على علم بأي مشكلات صحية سابقة لإيبس"، ووصف موتها بأنه "ضربة معنوية" لمجتمع المؤسسة العملية.
وكان قد جرى تعيين "إيبس" رئيسة بالنيابة للجامعة في أبريل الماضي، عقب استقالة رئيسها السابق، جيسون وينغارد، في مارس.
وقبل ذلك كانت تشغل منصب عميدة كلية الحقوق في تمبل؛ حيث إنها كانت تنوي أن ترشح نفسها لتشغل منصب رئاسة الجامعة بشكل دائم.
ووصف حاكم ولاية بنسلفانيا، جوش شابيرو، وفاة "إيبس" بالخسارة المفجعة، قائلًا إنها كانت "سيدة قوية وسفيرة لجامعة تمبل منذ ما يقرب من 4 عقود".