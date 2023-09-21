انهارت على المسرح.. فيديو اللحظات الأخيرة في حياة رئيسة جامعة أمريكية

وأوضح الموقع الإلكتروني للجامعة، أن جوان إيبس (72 عامًا)، توفيت في الساعة 3:15 عصرًا بالتوقيت المحلي من يوم الثلاثاء، خلال حضورها حفل تأبين المؤرخ وأمين مجموعة التحف الأمريكية الإفريقية، شارلز إل. بلوكسون، الذي فارق الحياة في يونيو الماضي عن عمر ناهز 86 عامًا.