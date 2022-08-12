حول العالم في صورة: مقاومة الموت في بحر هائج.. مأساة المهاجرين!

وتتجسد في هذه الصورة المآسي والأهوال التي يلاقيها المهاجرون غير الشرعيين في محاولتهم للفرار من الواقع في بلدانهم، وما يحمله من فقر، وبطالة، وحرب، وكوارث، إلا أنهم يلاقون أهوالاً أخرى في محاولة تغيير ذلك الواقع.. ومنها الموت!