شاهد واقعة غريبة بالبرازيل.. شرطي يطلق النار على لاعب عقب المباراة

وبحسب ما أوردته شبكة "سي إن إن" البرازيل، فإن الحادثة وقعت بعد صافرة النهاية لمباراة الفريقين وتظهر اللقطات المصورة اللاعبين وهم يتجادلون على خط التماس مع الشرطة المسلحة عقب المباراة، حيث لوّح أحد العناصر فجأة ببندقية ويدفع أحد اللاعبين، وأمرهم بالتراجع، ثم بعد ثوان، ودون سابق إنذار، جهز الضابط البندقية وأطلق الرصاص.