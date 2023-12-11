الكونجرس يناقش إجراء تغييرات على أنظمة الهجرة واللجوء إلى أمريكا

وتشير التقارير إلى وجود نقاش سري بين بعض الديمقراطيين والجمهوريين يسمح في المقابل بتوسيع عملية نقل الأفراد من الدول التي تشهد حروبًا أو فوضى، مثل نقل الأفغان بعد وصول طالبان إلى السلطة، وكذلك نقل العديد من الأوكرانيين الذين هاجروا بسبب الأزمة الأوكرانية- الروسية، وأيضًا العراقيين والأكراد الذين عملوا مع السلطات الأمريكية في منتصف التسعينيات.