تحذير.. إذا شممت هذه الرائحة بمنزلك فأنت في خطر شديد

اعتدنا أن شم الروائح في بعض الأحيان قد يكون تجربة غير سارّة، لكن على العكس قد يكون سببًا في إنقاذ الحياة في حال الحرائق وغيرها، ومن بين المواقف التي قد تُسعفك فيها حاسة الشم، إذا شممت رائحة خيار في المنزل.