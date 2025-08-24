اقتراحات في ألمانيا لرفع سن التقاعد إلى 70 عامًا

ووفقًا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، يبلغ سن التقاعد في ألمانيا حاليًا 67 عامًا، مع إمكانية التقاعد المبكر ابتداءً من 63 عامًا بشرط توفر خبرة عملية لا تقل عن 35 عامًا، غير أن ذلك يؤدي إلى خفض قيمة المعاش.