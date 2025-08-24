اقتراحات في ألمانيا لرفع سن التقاعد إلى 70 عامًا

طرح باسكال ريديغ، رئيس مجموعة الشباب في كتلة الاتحاد الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي في البرلمان الألماني (البوندستاغ)، مقترحًا لرفع سن التقاعد في ألمانيا إلى 70 عامًا، مؤكدًا أن هذا الإصلاح سيحقق توزيعًا أكثر عدالة للأعباء بين الأجيال، بدلًا من تحميل الشباب العبء الأكبر كما هو الحال حاليًا.
ووفقًا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، يبلغ سن التقاعد في ألمانيا حاليًا 67 عامًا، مع إمكانية التقاعد المبكر ابتداءً من 63 عامًا بشرط توفر خبرة عملية لا تقل عن 35 عامًا، غير أن ذلك يؤدي إلى خفض قيمة المعاش.
ودعا ريديغ إلى جعل التقاعد المبكر أقل جاذبية من خلال تقليص مزاياه وإلغاء نظام التقاعد عند سن 63 عامًا بصيغته الحالية، مشيرًا إلى إمكانية رفع سن التقاعد تدريجيًا مع ارتفاع متوسط العمر المتوقع.
كما طالب ريديغ بربط نمو المعاشات التقاعدية بمعدل التضخم بدلًا من ربطها بديناميكيات الأجور، معتبرًا أن ذلك أكثر عدلًا ويوفر المال، وقال: "لن يكون من الممكن تحقيق زيادات كبيرة في المعاشات التقاعدية كما كان يحدث في السابق، إلا إذا أردنا المخاطرة بانهيار النظام التقاعدي بأكمله".
ويعتمد النظام التقاعدي في ألمانيا على مبدأ التكافل الاجتماعي، حيث يتحدد مبلغ المعاش وفق عدد سنوات الخدمة ومستوى الأجور، مع إمكانية التقاعد المبكر أو المتأخر، إلى جانب وجود تأمين تقاعدي إلزامي ومعاشات خاصة وتأمين صحي إلزامي للمواطنين.