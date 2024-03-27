الضغوطات تزيد والدعم الدولي ينهار وأمريكا تخذلها.. إسرائيل في عزلتها الدولية دون صديق

تلاشي الدعم الدولي من أطراف أخرى كان ملحوظًا بشدة في الآونة الأخيرة؛ فقد قررت دول عُرفت بدعم إسرائيل، مثل كندا وإيطاليا وإسبانيا، وقف تصدير الأسلحة إلى دولة الاحتلال على خلفية الانتهاكات في غزة، فيما أنهت شركة "إيتوتشو" اليابانية شراكتها مع شركة تصنيع الأسلحة الإسرائيلية "إلبيت سيستمز". كما دعت أستراليا ونيوزيلاندا برفقة كندا في بيان مشترك مطلع الشهر إلى وقف فوري لإطلاق النار، فيما ذهب عدد من الدول إلى أبعد من ذلك؛ إذ تستعد إسبانيا وإيرلندا ومالطا وسلوفينيا إلى الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، وهو ما يمكن أن يُشكّل ضربة مدوية لحكومة "نتنياهو" اليمينية المتطرفة.