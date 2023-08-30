مقسّمة بين آسيا وإفريقيا.. تلوّث الهواء يقلّل متوسط العمر بـ 8 سنوات لمواطني 6 بلدان

وبشكلٍ عام، حذّر التقرير -وفق روسيا اليوم- من أن التلوّث الناجم عن الجسيمات الدقيقة المعروفة باسم PM2.5، التي تنتج عادة عن طريق عوادم المركبات وحرق الوقود، لا يزال يمثل أكبر خطر خارجي على صحة الإنسان في العالم، حيث يقلل متوسط العمر المتوقّع للشخص على مستوى العالم بمقدار 2.3 سنة.