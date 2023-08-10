عمدة نيويورك يطالب إدارة بايدن بإعلان حالة الطوارئ بسبب أزمة المهاجرين

وطالب عمدة نيويورك، الحكومة الفيدرالية، بضرورة تخصيص أموال بأسرع وقت ممكن؛ لمعالجة التحديات العاجلة التي تواجهها المدينة؛ مشيرًا إلى أن المدينة أنفقت 1.45 مليار دولار خلال السنة المالية 2023 على مأوى وطعام وخدمات لطالبي اللجوء، ويمكن أن تنفق "أكثر من 12 مليار دولار" من السنوات المالية إلى عام 2025.