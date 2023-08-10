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عمدة نيويورك يطالب إدارة بايدن بإعلان حالة الطوارئ بسبب أزمة المهاجرين
دعا عمدة مدينة نيويورك، إريك آدمز، الحكومة الأمريكية إلى الإعلان عن حالة الطوارئ لإدارة "الأزمة" عند الحدود؛ مشيرًا إلى أن تدفق طالبي اللجوء سيكلف المدينة مليارات الدولارات في السنوات القادمة.
وأفاد "آدمز" بأن أكثر من 57 ألف مهاجر تتم رعايتهم في المدينة، وهناك 100 ألف من طالبي اللجوء طالبوا بمأوى لهم منذ العام الماضي.
وطالب عمدة نيويورك، الحكومة الفيدرالية، بضرورة تخصيص أموال بأسرع وقت ممكن؛ لمعالجة التحديات العاجلة التي تواجهها المدينة؛ مشيرًا إلى أن المدينة أنفقت 1.45 مليار دولار خلال السنة المالية 2023 على مأوى وطعام وخدمات لطالبي اللجوء، ويمكن أن تنفق "أكثر من 12 مليار دولار" من السنوات المالية إلى عام 2025.