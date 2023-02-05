في تشيلي.. ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات إلى 22 قتيلاً

وأشارت وزيرة الداخلية التشيلية كارولينا توها؛ إلى إصابة نحو 554 شخصاً بسبب الحرائق؛ منهم 16 في حالة حرجة. وقال الجهاز الوطني للوقاية والاستجابة للكوارث: "إنه من بين نحو 250 حريقاً نشطاً، خرج 80 حريقاً عن السيطرة".