الطب الشرعي: "ضربة قوية" أودت بحياة الزوجة الأولى لترامب

وتزوّجت عارضة الأزياء إيفانا ترامب التي ترعرعت في ظل الحكم الشيوعي في تشيكوسلوفاكيا السابقة، عام 1977 من دونالد ترامب، الذي كان حينها مطوّرًا عقاريًّا، وأنجبت طفلهما الأوّل دونالد الابن في وقت لاحق من العام، وقد رزقت بإيفانكا في 1981، وإريك في 1984.