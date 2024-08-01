بريطانيا.. توجيه تهمة قتل ثلاث طفلات لفتى عمره 17 عامًا

أعلنت النيابة العامة البريطانية الخميس، أنها وجّهت إلى فتى يبلغ من العمر 17 عامًا، تهمة قتل ثلاث طفلات، ومحاولة قتل 10 أشخاص آخرين، خلال هجوم بسكين في إنجلترا مطلع الأسبوع.