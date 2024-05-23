فيديو مفزع.. انفجار مبنى سكني يسقط 4 ضحايا في الصين

وكشف فيديو بثته وسائل إعلام صينية عن لحظة الانفجار المروع، حيث ظهرت الشرفات ومحتويات الشقة وهي تتطاير وتسقط فوق السيارات المارة، حيث تناثر الركام في الشارع، بينما غطى المكان سحابة كثيفة من الغبار.