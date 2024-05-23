فيديو مفزع.. انفجار مبنى سكني يسقط 4 ضحايا في الصين
هز انفجار قوي مبنى سكنياً مكوناً من خمسة طوابق بمدينة هاربين في الصين، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين، حسب وسائل إعلام صينية.
وقالت وكالة "شينخوا " الصينية للأنباء، إن الانفجار، الذي يعتقد أنه ناجم عن انفجار خزان غاز، حوالي الساعة السابعة صباحاً في شقة بالطابق الرابع من المبنى السكني بمنطقة شيانغو فانغ وسط مدينة هاربين، وفقاً للمسؤولين.
وأفادت الوكالة بأن السكان في المنطقة سمعوا انفجاراً قوياً، واشتبهوا في أنه انفجار غاز. وهز الانفجار شرفات الشقة وعدداً من الشرفات الأخرى في شقق مجاورة.
وكشف فيديو بثته وسائل إعلام صينية عن لحظة الانفجار المروع، حيث ظهرت الشرفات ومحتويات الشقة وهي تتطاير وتسقط فوق السيارات المارة، حيث تناثر الركام في الشارع، بينما غطى المكان سحابة كثيفة من الغبار.
وهرعت سيارات الإسعاف ومسؤولو الإطفاء إلى مكان الحادث للقيام بعملية إنقاذ، فيما لا يزال سبب الانفجار قيد التحقيق.