على متنها "249" راكبًا.. شاهد ما حدث لهذه الطائرة الأمريكية لحظة إقلاعها

اضطرّت طائرةُ ركاب أمريكية من طراز "بوينغ 777" إلى الهبوط اضطراريًّا بعد وقت قصير من إقلاعها، وذلك إثْر سقوط إحدى إطاراتها في موقف سيارات تابع للمطار.
وقع الحادث يوم الخميس الماضي، حين كانت طائرة شركة "يونايتد إيرلاينز"، متوجّهة من "سان فرانسيسكو" إلى أوساكا باليابان وعلى متنها "249" راكبًا؛ حسب "سكاي نيوز عربية".
وأظهر مقطعُ فيديو منشور على الإنترنت لحظةَ سقوط الإطار، بعد ثوانٍ من إقلاع الطائرة من مطار "سان فرانسيسكو" الدولي.
وذكر موقع "كرون 4" أنّ الإطار سقط في موقف للسيارات يستخدمه موظّفو المطار وألحق أضرارًا بالعديد من السيارات؛ وفق مسؤولين في المطار، قبل أن يتمّ تحويل الطائرة إلى مطار لوس أنجلوس الدولي حيث هبطت.
وقالت: إن هناك 6 إطارات في كل دعامة للهبوط في طائرة "بوينغ 777"، وهي مصممة لتهبط الطائرة بأمان حتى في حالة فقدان أو تلف بعضها.
وأوضحت شركة الطيران أنّ الركاب تابعوا رحلتهم في وقت لاحق الخميس بعد الهبوط الاضطراري بسلام في لوس أنجلوس.
وواجهت شركة "بوينغ" مؤخرًا سلسلة من المشكلات المتعلقة بمراقبة الجودة، كان آخرها في يناير عندما انفصل باب عن جسم طائرة "بوينغ 737 ماكس 9"، بعد إقلاعها من بورتلاند بولاية أوريغون.
ولم يصب أحد بأذى في الحادث، لكنْ تم وقف تحليق جميع طائرات "بوينغ 737 ماكس 9" لمدة 19 يومًا.
ومنحت السلطاتُ الأمريكية الأسبوع الماضي شركةَ "بوينغ" 90 يومًا للتوصل إلى خطة لمعالجة قضايا مراقبة الجودة؛ حيث قال رئيس إدارة الطيران الفيدرالية "إف إيه إيه": إن الشركة يجب أن "تلتزم بتحسينات حقيقية وعميقة".