على متنها "249" راكبًا.. شاهد ما حدث لهذه الطائرة الأمريكية لحظة إقلاعها

وذكر موقع "كرون 4" أنّ الإطار سقط في موقف للسيارات يستخدمه موظّفو المطار وألحق أضرارًا بالعديد من السيارات؛ وفق مسؤولين في المطار، قبل أن يتمّ تحويل الطائرة إلى مطار لوس أنجلوس الدولي حيث هبطت.