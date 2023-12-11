المحكمة العليا في الهند تصادق على إلغاء الحكم الذاتي لكشمير

ومنطقة كشمير مقسومة بين الهند وباكستان منذ استقلال البلدين عن الحكم البريطاني في 1947، وتطالب كل من القوتين النوويتين بالسيادة على المنطقة الواقعة في الهيمالايا بأكملها، وأدى هذا النزاع الى نشوب ثلاثة حروب بين الهند وباكستان.