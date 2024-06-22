موجة حر شديدة تجتاح ولايات أمريكية.. حرائق وفيضانات وتدمير مئات المباني

أفادت السلطات في نيو مكسيكو، بأن ما لا يقل عن شخصين لقيا حتفهما، وتم تدمير 1,400 مبنى، وأجلي أكثر من 8,000 مقيم نتيجة حرائق الغابات، وقال عمدة رويدوسو، نيو مكسيكو، التي تعرضت إلى ضربة شديدة، إنهم يستعدون لمزيد من الوفيات في الحرائق ويحضرون الكلاب للمساعدة في البحث عن مزيد من الخسائر في الأرواح، وقد أحرق حريقا ساوث فورك وسولت معًا ما يقدر بنحو 24,000 فدان، وحتى أمس لم يتم احتواء أي منهما.