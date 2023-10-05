فيديو بلا تعليق من نادٍ إيطالي حتى الآن.. لاعب سجّل هدفًا رائعًا وما حدث بعدها كان صادمًا

سقط لاعب روما سيتي فاقدًا للوعي -دون تفسير حتى الآن- بعد تسجيله هدفًا رائعًا في شباك فريق تيرمولي 1920، خلال فعاليات دوري الدرجة الرابعة الإيطالي.