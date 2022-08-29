صور: أُسر تقطعت بها السبل وأطفال بلا مأوى.. مشاهد مؤلمة من فيضان باكستان

يومًا بعد آخر تتفاقم الأوضاع المأساوية في باكستان إثر الفيضانات العارمة التي تضرب البلاد، وخلّفت أكثر من ألف قتيل، فيما أثرت الكارثة على أكثر من 33 مليون شخص، أي نحو 14% من سكان البلاد، وتسببت في نفوق أكثر من 800 ألف حيوان.
كما ألحقت الفيضانات العارمة أضرارًا بالبنية التحتية تُقدَّر بمليارات الدولارات، كذلك أحدثت دمارًا ما بين كامل وجزئي بنحو مليون منزل، فيما قضت على أكثر من 80 ألف هكتار من الأراضي الزراعية، علاوة على جرف المياه 3400 كيلومتر من الطرقات، و157 جسرًا، بحسب ما أفادت بيانات الحكومة الباكستانية.
والتقطت عدسة الكاميرا صورًا ولقطات مؤثرة لتلك الكارثة الإنسانية التي تضرب البلاد بقسوة، وتعددت المشاهد بين الأُسر التي تقطعت بها السبل، والعائلات التي أصبحت بلا مأوى، والأمهات الثكالى اللاتي فقدن أطفالهن، وآخرين يصارعون للبقاء على قيد الحياة وسط تدفُّق المياه العنيف الذي لا يرحم.
الصور الآتية تضعك في قلب المعاناة الباكستانية: