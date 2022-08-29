صور: أُسر تقطعت بها السبل وأطفال بلا مأوى.. مشاهد مؤلمة من فيضان باكستان

يومًا بعد آخر تتفاقم الأوضاع المأساوية في باكستان إثر الفيضانات العارمة التي تضرب البلاد، وخلّفت أكثر من ألف قتيل، فيما أثرت الكارثة على أكثر من 33 مليون شخص، أي نحو 14% من سكان البلاد، وتسببت في نفوق أكثر من 800 ألف حيوان.