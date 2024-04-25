بعد عام ونصف من الحفر.. بالفيديو: سجناء بفنزويلا حفروا نفقًا للهروب والنهاية مفاجأة

استمر سجناء بفنزويلا في العمل لمدة عام ونصف، حتى تمكنوا من حفر نفق للهروب؛ لكن النهاية كانت مفاجأة صادمة لهم، حين أخرجهم إلى مركز تدريب للشرطة.
وحسب قناة "الآن"، تمكنت قوات الشرطة في فنزويلا من إحباط محاولة هروب سجناء من أحد السجون.
وأعد عدد من السجناء خطة من أجل الهروب، وقاموا بحفر نفق بطول 400 متر لمدة سنة ونصف، وكانت المفاجأة أنهم خرجوا لمركز تدريب الشرطة.
وتجمّع عدد من رجال الشرطة عند نهاية النفق من أجل القبض على السجناء؛ حيث تم ضبطهم وإعادتهم للسجن مرة أخرى.
ونشرت القناة على موقع التواصل الاجتماعي "X" فيديو للحظة القبض على السجناء، وفشل محاولة الهرب.