بعد عام ونصف من الحفر.. بالفيديو: سجناء بفنزويلا حفروا نفقًا للهروب والنهاية مفاجأة

استمر سجناء بفنزويلا في العمل لمدة عام ونصف، حتى تمكنوا من حفر نفق للهروب؛ لكن النهاية كانت مفاجأة صادمة لهم، حين أخرجهم إلى مركز تدريب للشرطة.