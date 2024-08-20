في كراسٍ متحركة لـ4 نساء.. ضبط 200 ألف قرص كبتاجون بمطار القاهرة قبل تهريبها خارج البلاد

وجّهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ضربة موجعة لتجار ومهربي المواد المخدرة؛ حيث تَمكنت من إحباط محاولة لتهريب كميات كبيرة من مخدر عقار الكبتاجون في مطار القاهرة قبل تهريبها إلى الخارج.
وحسب موقع "صدى البلد" الإخباري، نجحت الأجهزة الأمنية المصرية في إحباط محاولة تهريب حوالى 200 ألف قرص مخدر لعقار الكبتاجون لخارج البلاد، تبلغ قيمتها 240 مليون جنيه تقريبًا.
وكانت المعلومات والتحريات الأمنية قد أكدت قيام عناصر تشكيل عصابي مكون من 12 عنصرًا إجراميًّا، من محافظة الشرقية شرقي القاهرة، بمحاولة تهريب كمية كبيرة من عقار الكبتاجون المخدر إلى خارج البلاد.. وحسب التحريات؛ فإن خمسة من أفراد العصابة لهم سوابق جنائية.
وحسب "صدى البلد"، فقد تم ضبط 4 نساء ضمن عناصر التشكيل، أثناء إنهاء إجراءات سفرهن على متن إحدى الرحلات الجوية بمطار القاهرة وبحوزتهن 19 كيلوجرامًا من عقار الكبتاجون المخدر، مخبأة بمخبأ سري داخل الكراسي المتحركة الخاصة بهن، وكذلك في طيات ملابسهن.
كما تم ضبط باقي عناصر التشكيل، وبحوزتهم 100 ألف قرص من عقار الكبتاجون، وقد بلغ إجمالي المضبوطات 200 ألف قرص مخدر من عقار الكبتاجون بقيمة مالية بلغت تقريبًا 240 مليون جنيه.
ولم يشر الموقع إلى الدولة التي كانت رحلة الطيران متجهة إليها.
وعلى الفور، تم اتخاذ الإجراءات القانونية؛ وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لإحكام السيطرة الأمنية على جميع المنافذ والموانئ المختلفة للبلاد، واتخاذ جميع التدابير والإجراءات التأمينية اللازمة.