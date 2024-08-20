في كراسٍ متحركة لـ4 نساء.. ضبط 200 ألف قرص كبتاجون بمطار القاهرة قبل تهريبها خارج البلاد

وكانت المعلومات والتحريات الأمنية قد أكدت قيام عناصر تشكيل عصابي مكون من 12 عنصرًا إجراميًّا، من محافظة الشرقية شرقي القاهرة، بمحاولة تهريب كمية كبيرة من عقار الكبتاجون المخدر إلى خارج البلاد.. وحسب التحريات؛ فإن خمسة من أفراد العصابة لهم سوابق جنائية.