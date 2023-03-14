شاهد "نسيم البصرة والمنصورة".. يختا صدام حسين يتحدثان عن "بذخ نظامه"

في جنوب العراق، لا يزال يختا صدام حسين بعد عشرين عامًا على سقوط نظامه، الشاهد الأمثل على البذخ لدى الرئيس العراقي السابق، حيث يطفو أحدهما صدئًا وسط النهر فيما بات الثاني مفتوحًا أمام الزوار، بحسب تقرير لوكالة "فرانس برس".