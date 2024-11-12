مقتل 35 شخصًا وإصابة 43 آخرين في حادث دهس مروّع بالصين

وكانت الشرطةُ الصينية قد أعلنت في وقت متأخّر أمس الاثنين احتجازَ رجل يبلغ من العمر 62 عامًا، عشيّة المعرض الأول للطيران الذي يقيمه الجيش الصيني سنويًّا في المدينة.