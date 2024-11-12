مقتل 35 شخصًا وإصابة 43 آخرين في حادث دهس مروّع بالصين

أودى حادث دهس مروّع في مدينة زوهاي، جنوبي الصين، بحياة 35 شخصًا وإصابة 43؛ حسبما ذكر تليفزيون الصين المركزي "CCTV"، الثلاثاء.
وأوضح التليفزيون الصيني أن مركبة مسرعة صدمت حشدًا من الناس أمام مركز رياضي في مدينة زوهاي بجنوب الصين.
وكانت الشرطةُ الصينية قد أعلنت في وقت متأخّر أمس الاثنين احتجازَ رجل يبلغ من العمر 62 عامًا، عشيّة المعرض الأول للطيران الذي يقيمه الجيش الصيني سنويًّا في المدينة.
وذكرت وسائل إعلام محلية، أمس الاثنين، أنّ 4 مشافٍ في المدينة استقبلت أعدادًا كبيرة من المصابين جرّاء الحادث.
وقال أحد المشافي: إن طواقمه تعاملت مع 20 إصابة نتيجة حادث دهس.
ولم يتّضح ما إذا كانت الواقعة هجومًا أم حادثًا، فيما قالت الشرطة: إنّه لم يتمّ التوصل للدوافع وراء الهجوم، مشيرة إلى استمرار التحقيقات.
وتداول روادُ مواقع التواصل الاجتماعي صورًا ومقاطع فيديو لعشرات الأشخاص مستلقين على الأرض نتيجة الحادث.