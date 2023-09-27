"خمّن من سيأتي على الغداء!".. شاهد الضيف المرعب على مائدة أسرة مكسيكية

"خمِّن من سيأتي على الغداء!"، كان هذا الضيف الصادم آخر ما تتمناه الأسرة وهي تتناول طعام الغداء في متنزه تشيبينك البيئي المفتوح بالمكسيك.
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، فقد حدثت هذه الواقعة حين كانت أسرة تتناول طعام الغداء في مطعم بمكان مفتوح في مركز الزوار بالمتنزه الواقع في بلدة سان بيدرو جارزا غارسيا، بولاية نويفو ليون، شمالي شرق المكسيك.
ويبدو أن أحد أفراد الأسرة أو أحد العاملين بالمطعم قد التقط هذا الفيديو الغريب.
وكشفت اللقطات عن لحظة الصدمة والصمت، حين جاء دب أسود واعتلى مائدة الأسرة، وأخذ يتناول ساندويتشات التاكو المحشوة باللحم والخضروات، وصلصة الانتشلادا المكسيكية.
وكان أكثر ما لفت 6 ملايين مشاهد للفيديو، هو كيف حافظت هذه الأم على هدوئها وكيف قامت بحماية ابنها، فوضعت رأسه على صدرها، وغطت وجهه وعينيه لتهدئ من روعه في مواجهة الدب.
ومع مواصلة الدب تناول كل الطعام؛ اقترب في لحظات من رأس الصبي؛ لكن الصمت والسكون أقنعاه بالابتعاد، وبعدها تَوجه الحيوان نحو فتاة جالسة في صمت ورعب، وعندما لم يجد أمام الفتاة أي طعام، غادر المائدة، ليواصل البحث عن الطعام، بينما تنفس الجميع الصعداء.
ومن المثير للدهشة -حسب الصحيفة- أن الأسرة لم تصب بأذى في الحادث، وتركت الدب في الغابة بعد المواجهة وجهًا لوجه.
وحسب الصحيفة، فقد وضع المسؤولون في المتنزه لافتات تنصح الناس بما يجب عليهم فعله في حالة مواجهتهم للدببة، ويُطلَب من الزوار عدمُ الاقتراب من الدببة والامتناع عن إزعاجهم، ويُنصح أيضًا بإبقاء الطعام بعيدًا عن الدببة وعدم ترك القمامة حولها، ويؤكدون: "لا تُطعم الدببة أو ترمي عليهم الطعام ولا تضربهم".
جدير بالذكر أن متنزه تشيبينك البيئي المفتوح هو مكان لممارسة الأنشطة في الهواء الطلق؛ حيث تبلغ مساحته أكثر من 4450 فدانًا، بها مساحات لرياضة المشي وركوب الدراجات، ومشاهدة الحيوانات في بيئتها الطبيعية، ويمكن للجمهور تناول الطعام في مركز الزوار؛ حيث يوجد مطعم يقدم الطعام في الهواء الطلق، ويمكن أن تقترب الحيوانات منك كما حدث مع الدب.