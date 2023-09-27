"خمّن من سيأتي على الغداء!".. شاهد الضيف المرعب على مائدة أسرة مكسيكية

وحسب الصحيفة، فقد وضع المسؤولون في المتنزه لافتات تنصح الناس بما يجب عليهم فعله في حالة مواجهتهم للدببة، ويُطلَب من الزوار عدمُ الاقتراب من الدببة والامتناع عن إزعاجهم، ويُنصح أيضًا بإبقاء الطعام بعيدًا عن الدببة وعدم ترك القمامة حولها، ويؤكدون: "لا تُطعم الدببة أو ترمي عليهم الطعام ولا تضربهم".