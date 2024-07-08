قد يؤدي للعمى.. قِصَر النظر يهدد نصف سكان العالم بسبب الأجهزة الإلكترونية

في بداية القرن الحادي والعشرين، كان هناك 1.4 مليار شخص يعانون من قصر النظر، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 4.7 مليارات بحلول عام 2050، أي ما يقارب نصف سكان العالم.