"ترامب" يطلق خدمة بث تلفزيوني جديدة

وقالت المجموعة المملوكة لترامب: إن المحتوى يشمل في مرحلته الأولى على الأخبار، والتحليلات السياسية وأخبار الطقس، وقضايا اجتماعية، إلى جانب محتوى ترفيهي، مشيرة إلى أن الخدمة ستنطلق عبر منصة "ثروت سوشل".