"ترامب" يطلق خدمة بث تلفزيوني جديدة

أعلن "دونالد ترامب" الرئيس الأمريكي السابق، عن إطلاق خدمة بث تلفزيوني جديدة تحمل اسم "Truth+"، وذلك عبر شركته الإعلامية "مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا".
وقالت المجموعة المملوكة لترامب: إن المحتوى يشمل في مرحلته الأولى على الأخبار، والتحليلات السياسية وأخبار الطقس، وقضايا اجتماعية، إلى جانب محتوى ترفيهي، مشيرة إلى أن الخدمة ستنطلق عبر منصة "ثروت سوشل".
وسيتمّ إطلاق الخدمة على مراحل: تبدأ بالاختبارات التجريبية "beta testing"، دون تحديد جدول زمني محدد لإتاحة المحتوى للمستخدمين، وسيتمكّن المستخدمون من الوصول إلى القنوات من خلال منصة "ثروت سوشل".
وجاء في بيان مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا: أن القنوات ستكون مناسبة للعوائل، وستكون موطنًا لحرية التعبير، بعيدًا عما يقدم في الإعلام الأمريكي الذي وصفته بـ"المزيف للحقائق".