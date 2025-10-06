"الصحة العالمية": 15 مليون قاصر في العالم يدخنون السجائر الإلكترونية

وكشفت المنظمة في أول تقدير عالمي لاستخدام السجائر الإلكترونية أن أكثر من (100) مليون بأنحاء العالم يدخنون السجائر الإلكترونية الآن، منهم (86) مليون شخص بالغ على الأقل، وأن معظمهم في البلدان ذات الدخل المرتفع، مبينة أن احتمالات تدخين الشبان لهذا النوع من السجائر تزيد تسع مرات في المتوسط مقارنة بالبالغين في البلدان التي تتوفر فيها البيانات.