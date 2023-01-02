في الطابق التاسع وبمقبرة خارجة عن المألوف.. جثمان "بيليه" لن يُدفن تحت الأرض

وأعرب العديد من محبيه عن اعتقادهم بأنه اختار هذا الموقع تحديدًا، ليبقى قريبًا من ملعب الفريق الذي أطلقه نحو العالمية "سانتوس"، الواقع على بُعد نصف ميل من المقبرة، والذي يمكن رؤيته بوضوح من الطابق التاسع.