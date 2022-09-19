"الخطأ القاتل".. فيديو مرعب للحظة سقوط لاعبة سيرك روسية
كشف شريط فيديو مرعب عن لحظة سقوط لاعبة سيرك في مدينة أومسك جنوبي روسيا، أثناء أداء عرض ترابيز بالقفز على الحبال بدون شبكة أمان أمام المئات من الجمهور.
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، كانت اللاعبة تاتيانا زولوتوخينا، 26 عامًا، تؤدي لعبة الترابيز مع زوجها سيرجي زولوتوخين، 34 عامًا، عندما ارتكبت "الخطأ القاتل"، وفشلت في الإمساك بساقه في الهواء، لتسقط على الأرض من ارتفاع أكثر من 5 أمتار، وتصاب بالعديد من الكسور.
ومع سقوطها تعالت صرخات المئات من الحضور وبينهم أطفال، وبعدها حل الصمت، فيما هبط زوجها سيرجي من على الحبال وفحصها بسرعة قبل أن يحملها مع بقية عمال السيرك القلقين بينما بدأ الجمهور يصفق لها.
وحسب الصحيفة، بدت تاتيانا المعروفة بلقب "نجمة الحبال العالية" واعية بعد سقوطها، وتم نقلها لاحقًا إلى المستشفى حيث خضعت للتصوير بالأشعة.
ونقلت الصحيفة عن إدجارد زاباشني، المدير العام لسيرك موسكو الكبير، إن تاتيانا "سقطت أثناء أدائها لخدعة معقدة وخطيرة".
وأضاف زاباشني: "إنها مصابة بكسر في الرسغ، وربما كسر في العمود الفقري بسبب الضغط"، مؤكدًا أن " صحة اللاعبة ليست في خطر الآن وستعود إلى الساحة قريبًا".
وكانت تاتيانا قد كتبت قبل أسابيع، عن لعبة جديدة تتدرب عليها، وحذرت من خطورة اللعبة، مؤكدة أنها تتدرب عليها منذ عامين، وأنها في هذه اللعبة ستطير في الهواء.