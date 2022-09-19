"الخطأ القاتل".. فيديو مرعب للحظة سقوط لاعبة سيرك روسية

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، كانت اللاعبة تاتيانا زولوتوخينا، 26 عامًا، تؤدي لعبة الترابيز مع زوجها سيرجي زولوتوخين، 34 عامًا، عندما ارتكبت "الخطأ القاتل"، وفشلت في الإمساك بساقه في الهواء، لتسقط على الأرض من ارتفاع أكثر من 5 أمتار، وتصاب بالعديد من الكسور.