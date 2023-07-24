إندونيسيا.. 15 قتيلًا و19 مفقودًا في غرق عبارة

وذكرت الوكالة في بيان أن من بين 40 راكبًا كانوا على متنها، ما زال 19 في عداد المفقودين بينما نجا ستة. ولم يتضح بعدُ سبب الغرق الذي وقع في منتصف الليل تقريبًا.