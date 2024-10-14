"انتبهوا للمرضى به".. غيبوبة سكر تتسبب بحادث سير في مصر

"انتبهوا لمرض السكري خاصة عند قيادة السيارة"، فقد دخل قائد سيارة في غيبوبة سكر خلال سيره بأحد شوارع منطقة المعادي، جنوبي العاصمة المصرية القاهرة؛ مما تسبب في دهسه لأحد الصغار ووفاته؛ ليستمر بعدها في السير حتى قطع الطريق ولم يوقفه إلا اصطدام السيارة بسور إحدى الحدائق.
وحسب موقع "القاهرة 24"، فقد كشفت التحريات في الواقعة، أنه خلال قيادة شخص عمره 81 سنة للسيارة، أصيب بغيبوبة سكر؛ مما أدى إلى اصطدامه بابن حارس عقار (عمره 9 سنوات) ووفاته جراء إصابته، ثم استمر في السير وقطع الطريق حتى اصطدم بسور حديقة.
جدير بالذكر أن الأطباء يطالبون مرضى السكري بأخذ الاحتياطات اللازمة عند القيادة خاصة كبار السن منهم.