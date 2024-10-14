"انتبهوا للمرضى به".. غيبوبة سكر تتسبب بحادث سير في مصر

"انتبهوا لمرض السكري خاصة عند قيادة السيارة"، فقد دخل قائد سيارة في غيبوبة سكر خلال سيره بأحد شوارع منطقة المعادي، جنوبي العاصمة المصرية القاهرة؛ مما تسبب في دهسه لأحد الصغار ووفاته؛ ليستمر بعدها في السير حتى قطع الطريق ولم يوقفه إلا اصطدام السيارة بسور إحدى الحدائق.