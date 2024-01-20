أقنعة وقفازات و"خدش بالبطن".. إحباط "أسرع عملية سطو" في سويسرا.. أقل من دقيقة!

وأكّد قاض في جلسة محاكمة في جنيف هذا الأسبوع، أن عملية السطو "استغرقت أقل من دقيقة"، ولم يترك العصابة أي شيء يمكن أن يشير إلى هويتهم، ولكن في عجلتهم للفرار قام أحد الرجال بخدش بطنه بجانب ثقب الباب؛ ممّا ترك آثارًا للحمض النووي وراءه.