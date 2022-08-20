قدم بشرية في نبع حار.. ماذا حدث في المنتزه؟ واقعة وتحقيق أمريكي!

وهذا الحادث المأساوي ليس الأول في المتنزه الوطني الشهير الواقع في الغرب الأمريكي، وهو الأقدم في الولايات المتحدة؛ ففي 2016 لقي شاب مصرعه إثر سقوطه من جسر للمشاة في نبع ساخن آخر، فيما أدى حادث مماثل العام الماضي إلى إصابة شخصين بحروق بالغة.