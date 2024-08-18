"ليس كورونا".. "الصحة المصرية": من غير المرجح أن يتحول "جدري القردة" إلى جائحة جديدة

وقال مساعد وزير الصحة إنه بحلول مارس 2020، عندما وصفت منظمة الصحة العالمية كوفيد-19 بأنه جائحة؛ كان هناك أكثر من 126000 إصابة و4600 حالة وفاة، أي بعد حوالى ثلاثة أشهر من تحديد فيروس كورونا لأول مرة؛ لكن على النقيض من ذلك، استغرق الأمر منذ عام 2022 حتى وصلت حالات الجدري إلى ما يقرب من 100 ألف إصابة على مستوى العالم، مع حوالى 200 حالة وفاة؛ وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.