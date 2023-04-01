الأولى هذا العام.. شاهد ما ضرب بغداد وحوّلها إلى اللون البرتقالي

وعلى مدى العقدين المقبلين، من المتوقع أن تشهد البلاد "272 يومًا من الغبار" سنويًا وفي عام 2050 ستصل الأيام المغبرة إلى عتبة 300 يوم وفقًا لمسؤول من وزارة البيئة.