مصر تعيد العمل بالتوقيت الصيفي رسميًا.. والبداية الجمعة الأخيرة من أبريل

وكانت مصر تعمل منذ سنوات عدة بالتوقيت الصيفي، إلى أن تقرر إلغاؤه في عامي 2015 و2016، بعد أن كان قد تم إلغاؤه وإعادة العمل به عدة مرات في السابق.