في قضية قتل بالخطأ.. محكمة كويتية ترفض إيقاف تنفيذ الحكم بسجن "فاشينستا" شهيرة

رفضت محكمة التمييز الكويتية، الاثنين، وقف تنفيذ حكم حبس مدونة الموضة "فاشينستا" شهيرة؛ وذلك عقب إدانتها بالقتل الخطأ جراء قيادتها سيارتها بطريقة متهورة؛ بحسب تقارير إعلامية محلية.
وحسب صحيفة "المجلس"، فقد حُكم على "الفاشينستا" بالسجن 3 سنوات بعد إدانتها بقتل آخرين بالخطأ وتجاوز الإشارة الحمراء؛ فيما حددت محكمة التمييز تاريخ 14 يوليو المقبل للمرافعة ضمن نظر القضية.
وفي مارس الماضي، أيدت محكمة الجنح الاستئنافية قرارًا بحبس "الفاشينستا" لمدة 3 سنوات.
وحسب موقع "الحرة"، تعود تفاصيل القضية إلى صيف العام الماضي بعد أن أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، عن حبس متهمة تسببت في حادث مروري، أسفر عن مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين، دون الكشف عن هويتها.
لكن مستخدمين لمواقع تواصل اجتماعي في الكويت ربطوا الحادثة بـ"فاشينستا" معروفة؛ مما جعل منها قضية رأي عام أثارت جدلًا واسعًا.
وآنذاك، قالت الوزارة في بيانها إنه "تم توجيه 10 تهم للمشتبه بها، هي: القتل الخطأ، الإصابة بالخطأ، قيادة مركبة تحت تأثير المشروبات الروحية أو المخدرة، تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة، تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، قيادة مركبة برعونة، قيادة مركبة بتأمين غير ساري المفعول، قيادة مركبة دون حمل ترخيص تسيير المركبة، التسبب في إلحاق ضرر بممتلكات الغير، إلحاق ضرر بالممتلكات العامة".
وأضافت أن ما وقع "حادث تصادم ثنائي ووفاة وإصابة واشتباه بحالة غير طبيعية لقائدة المركبة المتسببة في الحادث ومرافقها؛ حيث كانا تحت تأثير مواد مسكرة، وكذلك تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، وقيادة مركبة بسرعة فوق المعدل المسموح به، وكذلك القتل بالخطأ والإصابة بالخطأ".
وكانت شقيقة المدونة وهي محامية أيضًا، قد تحدثت عبر فيديو تداول في وسائل التواصل الاجتماعي، خلال شهر سبتمبر الماضي، قائلة إن قضية شقيقتها "لا تشمل المخدرات، سواء كان تعاطيًا أو حيازة"؛ مشددة على أن "القضية جُنحة، وليست جناية".